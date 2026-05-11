Roma e affitti brevi: ecco l’effetto Internazionali d’Italia

Effetto Internazionali d’Italia sul mercato degli affitti brevi a Roma. Secondo l’analisi del Centro Studi di Abitare Co., nella settimana clou del torneo i canoni medi per cinque notti salgono dell’82% rispetto a una normale settimana di giugno.

L’indagine ha preso in esame Flaminio, Parioli, Ponte Milvio, Della Vittoria, Prati, Farnesina, Trastevere, San Giovanni, Tuscolano e Trieste. Ponte Milvio guida la classifica con 2.500 euro per cinque notti e un aumento del 104,1%, seguita da Farnesina con 2.200 euro (+76%) e da Prati e Trastevere con 2.100 euro. A Prati si registra il rialzo più alto, pari al 110%.

Più accessibili Tuscolano, con 1.200 euro (+71,4%), e San Giovanni, con 1.300 euro (+50%). Flaminio passa invece da 900 a 1.550 euro, con una crescita del 72,2%. Anche Della Vittoria sale a 1.900 euro per cinque notti, con un incremento del 105,4% sui valori medi estivi nel 2026.