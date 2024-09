Roma e il Giubileo: stangata parcheggi per i bus turistici in centro

E’ in arrivo una stangata per i bus turistici che intendo parcheggiare nel centro di Roma. Nella nuova ordinanza messa a punto in vista del Giubileo, quando si prevede un picco di traffico dei pullman dedicati al trasporto dei turisti, verranno emanate tariffe agevolate per chi lascerà dei mezzi nelle aree periferiche, mentre quelli che sceglieranno la sosta nello zone più prossime al centro dovranno sborsare tariffe di tre volte superiore a quelle attuali.

La nuova normativa resterà attiva nel periodo compreso tra il 24 dicembre di quest’anno i il 6 gennaio del 2026, scrive Il Messaggero, mentre resta attivo il divieto l’ingresso nella zona ztl C, eccezion fatta per i permessi speciali. I turisti avranno però un’agevolazione, ovvero la possibilità di potere acquistare il biglietto giornaliero a un euro valido dai parcheggi delle zone periferiche.

Secondo il sindaco Roberto Gualtieri questo provvedimento “si muove su due direttrici: quella della mobilità sostenibile, favorendo economicamente l’interscambio del mezzo privato con quello pubblico e quella del decongestionamento del traffico nel centro della città”.