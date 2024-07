Roma regina dell’estate. Secondo il rapporto di Lybra Tech-Zucchetti, realizzato per la Fipe Confcommercio, quest’anno ci saranno più turisti in città, con una permanenza media molto più lunga del passato e una presenza sempre più rilevante delle fasce ‘alte’ di visitatori, quelle che spendono di più. Come riporta Il Messaggero, il 2024 si candida mese dopo mese a essere l’anno record per il turismo della Città eterna, in attesa del Giubileo del 2025.

Nel primo quadrimestre si è registrata una crescita del 7,52% di arrivi nella Capitale, con 1,8 milioni di stranieri, il doppio degli italiani. In primavera, poi, il tasso di occupazione delle camere di albergo è stato dell’83,7%, il 10% in più rispetto alla media delle città europee, con un prezzo medio per notte di 289,5 euro, contro i 274,41 euro del 2023.

In crescita considerevole anche il numero medio delle notti trascorse dai turisti all’ombra del Colosseo: nel 2024 questo dato ha toccato quota 3,9: meglio di Firenze, Milano e Venezia. Prima della pandemia, la permanenza media a Roma era di 2,5 notti.

“Il merito è di una strategia sul turismo legata ai grandi eventi che danno ai visitatori l’occasione di rimanere in città più a lungo e non solo per ammirare lo straordinario patrimonio artistico e culturale che abbiamo” ha spiegato l’assessore capitolino al turismo, Alessandro Onorato.

Soltanto negli ultimi due mesi, per esempio, la Città eterna ha ospitato 15 importanti manifestazioni sportive: dagli internazionali di tennis al Giro d Italia, dalla Bingham Cup agli Europei di atletica. “Gli appuntamenti sportivi inoltre richiamano a Roma anche fasce di turisti alto spendenti, come dimostrano i numeri dell’indotto economico della Ryder Cup o degli Internazionali d’Italia”.