Roma archivierà il 2024 a quota 50 milioni di arrivi turistici. Ad annunciarlo è il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, in occasione della firma del protocollo d’intesa per la formazione professionale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari.

Il sindaco, come riporta ansa.it ha anche sottolineato come per passare a un turismo di qualità sia necessaria l’alta formazione, lavorando anche sui livelli di retribuzione sulle assuzioni.