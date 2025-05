Roma inedita, Onorato inaugura un tour tra archeologia e natura

Un percorso tra archeologia e natura, fuori dai circuiti turistici tradizionali. È stato inaugurato nel VII Municipio di Roma l’itinerario del progetto Unexpected Itineraries of Rome, promosso da Roma Capitale.

“Abbiamo scelto di valorizzare Tor Fiscale e il Parco degli Acquedotti perché è un luogo magico che, da solo, se fosse in un’altra città, varrebbe un viaggio”, dichiara l’assessore al Turismo di Roma Alessandro Onorato. Il tracciato è stato oggetto di interventi per migliorarne l’accessibilità e l’esperienza di visita: 48 nuovi pannelli informativi, sei rastrelliere per oltre 50 bici, segnaletica rinnovata e cartellonistica dedicata.

Tra i punti di interesse la Torre del Fiscale, il Fontanile di Benedetto XIV e il pannello in memoria di don Roberto Sardelli. “Vogliamo incentivare romani e turisti a scoprire itinerari alternativi che portino benefici economici e occupazionali sul territorio. A breve annunceremo altri tre percorsi. A supporto del percorso, un’app multimediale bilingue Unexpected.it Rome, già scaricata da oltre 10mila utenti, che offre una guida interattiva con contenuti geolocalizzati, testi, immagini e audiodescrizioni” conclude Onorato.