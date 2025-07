Roma, la card turistica si rinnova e diventa digitale

Diventa digitale e sarà attiva entro fine luglio la Roma Pass, la card turistica della Capitale che si rinnova con nuovi servizi, sconti e funzionalità multilingue per i visitatori. Ad annunciarlo l’assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “La nuova Roma Pass - spiega - sarà una vera piattaforma multifunzione, in cinque lingue, per rendere l’esperienza turistica a Roma più moderna, completa, attrattiva e internazionale”.

Disponibile in versioni da 48 e 72 ore e coordinata da Zetema, la card - acquistabile online o tramite app - includerà trasporti pubblici, ingressi nei principali musei e siti culturali, e offrirà sconti per eventi, concerti (Teatro dell’Opera, Auditorium Parco della Musica) e partite di Roma e Lazio.

“Stiamo definendo ulteriori convenzioni per ampliare l’offerta” ha concluso Onorato.