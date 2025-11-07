Roma rende omaggio a un’icona del cinema mondiale: il sindaco Roberto Gualtieri ha conferito a Robert De Niro la Lupa Capitolina, massima onorificenza cittadina, in una cerimonia al Campidoglio alla presenza dell’assessore al Turismo, Alessandro Onorato e Alice nella Città. “Roma rende omaggio a un artista straordinario, simbolo di talento e versatilità – ha detto Gualtieri -. De Niro è parte della storia del cinema e del legame profondo che unisce Roma, capitale del cinema, agli artisti di tutto il mondo”.

“Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia - dice De Niro -. “Questo riconoscimento mi commuove profondamente. Le mie radici italiane rendono questo premio ancora più personale: Roma continuerà a ispirare generazioni di artisti”.

Il tributo al divo americano si intreccia con l’apertura del Nobu Hotel Roma, in via Veneto, che segna un investimento di oltre 100 milioni di euro.

“È un grande evento per il turismo romano - spiega Onorato -; l’hotel genera centinaia di posti di lavoro qualificati e restituisce prestigio a una delle vie più iconiche. Nel 2025 Roma ha attratto il 29% degli investimenti immobiliari nazionali, pari a 397 milioni di euro, posizionandosi tra le città europee più dinamiche per aperture di strutture 5 stelle, crescendo come metropoli internazionale”.