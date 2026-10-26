Roma lancia la nuova app Julia 3.0: i servizi per i turisti

Roma aggiorna l’assistenza digitale a residenti e turisti con Julia 3.0, nuova applicazione presentata oggi dal sindaco Roberto Gualtieri. “È l’app di un’amministrazione più completa e avanzata al mondo”, ha affermato il primo cittadino.

Sviluppata con Microsoft e NTT Data, Julia 3.0 usa ChatGPT e integra informazioni e servizi.

Nata nel 2025 con fondi Pnrr, risponde in 80 lingue su cultura, eventi, musei, ristoranti e hotel. “La nuova versione segue gli spostamenti su richiesta dell’utente e, grazie ai dati GPS Atac, indica posizione e tempi di arrivo dei bus, oltre a fornire orari dei t+reni. App e portale comunale dialogano: la conversazione iniziata sul telefono prosegue sul computer”, ha riferito il sindaco.

Con Cie o Spid consente di effettuare 30 operazioni: dal rilascio di certificati all’assistenza nelle pratiche. Gratuita, attinge alla piattaforma dati capitolina e a fonti certificate. I dati includono quelli di Aeroporti di Roma, ferrovie e Atac.