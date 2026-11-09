Roma, MIC Card e Roma Pass per distribuire flussi turistici tra centro e quartieri

Con la nuova MIC Card, che si affianca a la Roma Pass, il Campidoglio punta a far tornare i residenti nei luoghi della cultura e a orientare i turisti fuori dai circuiti più affollati del centro. La MIC vale un anno per i maggiorenni residenti o domiciliati nella città metropolitana e per gli studenti dei suoi atenei. Alle visite nei musei civici, prenotabili via app, sette convenzioni affiancano i concerti alla Casa del Jazz e le prove aperte al Teatro dell’Opera. Per il sindaco Roberto Gualtieri è uno “strumento per scoprire e vivere l’intera offerta culturale di Roma”. Con la Roma Pass i turisti scelgono tra oltre 100 attrazioni, con tre o quattro giorni per le visite e 48 o 72 ore sui mezzi urbani. Colosseo e Galleria Borghese richiedono la prenotazione. Gli operatori possono abbinare agli ingressi a orario tappe in altri quartieri, dalla Centrale Montemartini sull’Ostiense ai musei di Villa Torlonia.