Roma, musei civici e aree archeologiche aperte nel weekend di Ferragosto

Roma città aperta a Ferragosto. Dal 15 al 17 agosto tutti i musei civici e le aree archeologiche della Capitale saranno aperti al pubblico con tariffe e orari ordinari. Un’occasione per scoprire il ricco patrimonio culturale e artistico della città, nonché per vedere le esposizioni temporanee ospitate all’interno dei siti.

Saranno così visitabili: i Musei civici e i Musei Capitolini; il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma a Palazzo Braschi; la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi e il Museo di Roma in Trastevere; la Casina delle Civette, il Casino dei Principi, il Casino Nobile e il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese.

Anche le aree archeologiche saranno aperte con orario ordinario: il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis (dalle 10 alle 19, ultimo ingresso alle 18), l’Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (dalle 9 alle 19.15, ultimo ingresso alle 18.15). Aperta anche l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18), dove si svolgeranno regolarmente le visite in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (dalle 17 alle 20 ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 18.50).

Apertura straordinaria per il Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, realizzati durante il secondo conflitto mondiale nei sotterranei del Casino Nobile. Nella giornata di venerdì 15 agosto, le visite si svolgeranno: per i singoli, alle 10 e alle 17 (in italiano); per i gruppi e le scuole, alle 11, 12, 14, 15 e 16 (guide disponibili anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco). La prenotazione è obbligatoria allo 060608.

Proseguiranno inoltre anche nel fine settimana ferragostano, le proposte didattiche nell’ambito della programmazione Patrimonio in Comune-Speciale Giubileo 2025.

Con Roma MIC Card è previsto l’ingresso gratuito nel Sistema Musei di Roma Capitale e sarà possibile l’accesso con biglietto ridotto alle mostre ‘George Hoyningen Huene Art.Fashion.Cinema e Amano Corpus Animae’ al Museo di Roma a Palazzo Braschi, ‘Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski’ a Roma ai Musei Capitolini e ‘Franco Fontana. Retrospective’ al Museo dell’Ara Pacis. Biglietto ridotto anche per Circo Maximo Experience e per le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.