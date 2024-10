Roma, obiettivo mercato indiano. Roscioli: “Ci sono prospettive interessanti”

C’è l’India tra i mercati emergenti per il turismo incoming a Roma e le prospettive per il futuro potrebbero riservare piacevoli sorprese. Secondo il report internazionale India Booming Market realizzato da Thrends, scrive il Messaggero, la Capitale si piazza sul podio delle destinazioni più ricercate, con numeri che, se si tramutassero in realtà di viaggi, sarebbero impressionanti.

“Si spostano soprattutto i gruppi, ma anche le famiglie – ha sottolineato il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli -. Siamo ancora a numeri inferiori rispetto ai cinesi, che sono circa il triplo, però le prospettive sono decisamente interessanti, soprattutto se aumenteranno i voli diretti”. Il tutto con una potenzialità di spesa che porterebbe nelle casse della città nuovi fondi.