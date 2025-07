Dal 2 luglio al 12 ottobre è attivo “PE-PPE! Non sarà il solito giro”, il nuovo progetto gratuito di Roma Capitale che connette i 15 Municipi ai principali luoghi della cultura. Un bus colorato da 45 posti accompagnerà i cittadini in 75 itinerari tra musei, ville storiche, siti archeologici, arene cinematografiche e spettacoli dal vivo.

Tra le tappe: l’Ara Pacis, i Musei Capitolini, Palazzo Braschi, la Centrale Montemartini, Villa Borghese, Villa Torlonia e via dei Fori Imperiali.

Previsti anche percorsi serali, visite guidate e accessi gratuiti a spazi solitamente a pagamento. In programma, tra gli altri, le rassegne dell’Estate Romana, il Festival Letterature, il Teatro di Ostia Antica e il Premio Fabrizio De André.