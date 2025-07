Poteri speciali per fare di Roma una capitale al passo con le college europee. Potrebbe incassare il primo via libera del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni il disegno di legge con cui il Governo intende conferire alla Città Eterna piena autonomia e poteri extra nella gestione di alcuni comparti e servizi, inclusi gli ambiti del turismo e dei trasporti.

“Con l’autorità di scrivere leggi - ha spiegato la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, a Il Messaggero -, Roma sarà un ente unico in Italia. La città affronta ogni giorno un emergenza, ha bisogno di strumenti non ordinari”.

Un ente autonomo

Attraverso la misura l’Urbe sarà quindi, ha precisato la ministra, “un ente territoriale autonomo non assimilabile a nessuno di quelli esistenti come Comune, Citta Metropolitana, Provincia e Regione. Avrà potestà legislativa in alcune materie legate proprio alle sue esigenze peculiari”.

Tra gli ambiti in cui il provvedimento consentirà alla Capitale di potersi muovere con maggiore autonomia “il trasporto pubblico locale, il governo del territorio, commercio, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali”, ha precisato Casellati, sottolineando come “la possibilità di legiferare consentirà a Roma di ritagliarsi una disciplina perfettamente calibrata sulle proprie specifiche esigenze, e quindi più adatta ad tare le emergenze che si trova a fronteggiare in modo non episodico, ma sistematico, in ragione della propria assoluta unicità. Essere contemporaneamente la Capitale della Repubblica, il centro del cattolicesimo e la sede del papato, e al contempo la città con un patrimonio artistico, storico e architettonico ineguagliabile a livello mondiale, fa dell’emergenza una condizione ‘ordinaria’ per Roma. Ecco: per gestire questa ‘ordinaria’ emergenza non bastano i poteri di un Comune: occorrono poteri stra-ordinari”.