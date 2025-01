Roma ha raggiunto un nuovo traguardo storico nel 2024 con 51,4 milioni di presenze e 22,2 milioni di arrivi.

Questi numeri rappresentano un incremento rispettivamente del 4,5% e del 5,6% rispetto al record precedente del 2023, secondo i dati forniti dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio.

“Roma si conferma sempre più come la Capitale del turismo - afferma il sindaco Roberto Gualtieri - “Questo straordinario risultato è motivo di grande orgoglio e dimostra che siamo sulla strada giusta. Grazie ai grandi eventi, abbiamo saputo attrarre turisti di ogni età, offrendo nuove ragioni per visitare o tornare a Roma. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità dell’offerta turistica e valorizzare la città, rendendola ancora più accogliente e attraente”.

I prossimi passi

Anche Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, esprime soddisfazione: “Questi successi non sono casuali, ma il frutto di una strategia mirata. Fin dall’inizio abbiamo puntato sui grandi eventi sportivi, musicali, culturali e di moda, ottenendo risultati concreti”.

Tuttavia, prosegue l’assessore, “non possiamo fermarci qui: il turismo è una risorsa fondamentale, capace di generare indotto economico e nuovi posti di lavoro. Il nostro obiettivo è crescere ancora e migliorare l’esperienza dei visitatori, mantenendo al contempo un equilibrio con la vita dei residenti. Inoltre, vogliamo promuovere mete turistiche al di fuori del centro storico, valorizzando siti archeologici e luoghi meno conosciuti che meritano attenzione e che da soli giustificherebbero un viaggio”