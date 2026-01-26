Roma-Puglia, 14 giorni di stop ferroviario dal 2 al 15 febbraio

Quattordici giorni senza treni tra Roma e la Puglia. La circolazione ferroviaria sarà sospesa da lunedì 2 febbraio a domenica 15 febbraio per lavori sull’AV/AC sulla tratta Napoli-Bari con effetti su turismo e mobilità. L’interruzione interessa i segmenti Napoli Centrale-Cancello e Caserta-Benevento-Foggia, con ricadute su treni regionali e a lunga percorrenza.

Dalle 10,30 del 2 febbraio alle 15 del 15 febbraio i Frecciarossa e Frecciargento Roma–Lecce saranno limitati a Caserta, con soppressioni e variazioni. Intercity e Regionali subiranno modifiche, mentre il servizio sarà garantito da bus sostitutivi, con tempi di viaggio più lunghi.

Gli interventi di Rfi mirano al completamento del lotto Cancello-Frasso Telesino e al raddoppio di 11 chilometri di linea, tappa verso la nuova Napoli–Bari nel 2026.