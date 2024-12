La Fontana di Trevi torna al suo pieno splendore, ma a numero chiuso. Terminati i lavori di manutenzione, giusto in tempo per l’anno del Giubileo, da ieri l’acqua è tornata a scorrere in quello che è uno dei monumenti simbolo della Capitale e che ora potrà essere visitato da 400 persone per volta.

Il limite è stato fissato solo per raggiungere il catino, nessun limite è fissato invece per l’area circostante. “Si entra dalle 9 alle 21 tutti i giorni assistiti da stewart, dopo le 21 invece l’ingresso è libero”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri a Repubblica.

Durante la visita della fontana è vietato mangiare, fumare, bere in prossimità del monumento o sedersi sul bordo della vasca.

Per il momento la visita rimane gratuita, ma non si esclude la sperimentazione di un balzello in futuro.