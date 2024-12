Roma ti abbraccia, parte la campagna per il Giubileo

Si chiama ‘Roma ti abbraccia’ la campagna di comunicazione per il Giubileo 2025.

Il messaggio è posto su una serie di immagini in cui un arcobaleno avvolge i protagonisti degli scatti, un abbraccio che avvolge pellegrini, viaggiatori e cittadini romani, in continuità con il format della campagna che già un anno fa inaugurò le attività di comunicazione sul Giubileo.

La campagna, elaborata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Roma Capitale, la Regione Lazio, la Santa Sede, e il commissario straordinario di governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, Roberto Gualtieri, è un invito a visitare Roma e a vivere l Anno Santo come un esperienza trasformativa, capace di unire le persone e ispirare il mondo intero.

La campagna si sviluppa su tre livelli distinti, ma tutti uniti dall'idea di accoglienza e partecipazione. Due soggetti principali sono dedicati all’accoglienza nazionale e saranno visibili in spazi strategici come aeroporti e stazioni. I protagonisti sono ritratti in scenari iconici di Roma, come Piazza San Pietro e Piazza del Popolo, luoghi che incarnano il profondo significato del Giubileo. La campagna si estende anche al territorio regionale, con cinque soggetti che rappresentano ciascuna delle province del Lazio.