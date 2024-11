Roma: via ai primi due percorsi del progetto ‘Unexpected Itineraries’

Saranno inaugurati sabato 23 novembre, con il sindaco Gualtieri, i primi due di sette percorsi turistici inediti alla scoperta del ricchissimo patrimonio archeologico e artistico di Roma e dei suoi dintorni.

Ad annunciarlo Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale: “Il primo itinerario - spiega -, sarà quello del Parco Archeologico di Gabii, dove si trova l’antica città delle civiltà pre-romaniche che hanno contribuito alla nascita di Roma, cui si unirà quello della vicina città medievale di San Vittorino”.

A valorizzarli una nuova segnaletica interattiva dedicata, mentre un’app multimediale bilingue guiderà i turisti; sono inoltre previsti interventi di riqualificazione e attività di promozione. “Questi due nuovi itinerari - aggiunge Onorato - fanno parte del progetto ‘Unexpected Itineraries’, che punta a rendere più sostenibile e digitale il turismo nelle principali città d’arte italiane che ospitano siti patrimonio Unesco. Per la realizzazione dell’intero piano abbiamo impegnato 1,2 milioni di euro, finanziamenti stanziati dal ministero del Turismo”.

Gli altri itinerari

Gli altri itinerari avranno come protagonisti l’Esquilino, da via Statilina all’Aquario Romano; il fiume Almone e la zona del Gazometro con Garbatella; Tor Marancia e i murales; il Parco degli Acquedotti e Forte Bravetta. “Sono siti speciali, magici, luoghi ricchi di storia che purtroppo sono ancora poco conosciuti. Ciascuno di questi, però, da solo vale il biglietto per un viaggio a Roma. Con questo progetto vogliamo decentrare il più possibile i flussi turistici, oggi troppo concentrati nel centro storico di Roma, e dare ai turisti un motivo per soggiornare di più o per tornare qui più volte”.