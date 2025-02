‘Romagna autentica’ è il progetto di marketing territoriale che ha saputo far convergere gli sforzi di settore pubblico e privato nella creazione di un piano che intende valorizzare l’entroterra regionale puntando su esperienze autentiche e attenzione alle eccellenze del territorio.

Presentato da Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna, il progetto raccoglie un laboratorio di idee e contenuti che raccoglie l’offerta di otto vallate e 25 comuni.

“A pochi chilometri dalla Riviera Adriatica – spiega Astolfi -, si trova un cuore verde e incontaminato, un inaspettato insieme di paesaggi naturali tra otto valli solcate dai fiumi.

Fra borghi medievali, castelli, foreste, laghi e cascate, sentieri per il trekking, itinerari bike e un’offerta enogastronomica che racconta la Food Valley dell’Emilia Romagna, l’esperienza è assicurata.

Otto vallate si raccontano, con le loro potenzialità ed eccellenze sotto il brand ‘Romagna Autentica’, grazie ad un investimento del Psr da parte del Gal L’Altra Romagna e l’attuazione delle azioni di promozione coordinate e promosse da Visit Romagna.

Romagna Autentica racchiude eventi, esperienze ed itinerari con l’obiettivo di rafforzarsi come meta turistica ricca di opportunità sia per chi ama la vacanza attiva sia per chi predilige il turismo slow, per chi cerca benessere e relax o per chi persegue l’eccellenza del gusto.

Su queste strade gli amanti delle due ruote trovano l’avventura, in moto sugli itinerari di Romagna Motorcycle che dedica uno specifico itinerario a ‘Romagna Autentica’ o in bicicletta da strada o mountain bike

L’invito è far conoscere la Romagna “dentro”, nel senso più ampio del termine, in cui non si parla solo di territorio e di esperienze ma di emozioni e sensazioni.

Il turista può ritrovare in un’unica piattaforma 50 esperienze, una trentina di itinerari ed eventi tutto l’anno.