Il ‘Made in Italy’ è il tema della terza edizione di ‘Roots-in’, la Borsa internazionale del Turismo delle Radici che quest’anno sarà ospitata a Matera il 18 e 19 novembre. “Un tema - spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - scelto per valorizzare il ruolo degli italiani all’estero come ambasciatori della cultura e delle competenze italiane”.

Nicoletti ha poi evidenziato che “l’evento attira circa 80 nuovi buyer internazionali e 150-200 operatori italiani, dimostrando la solidità e la crescita del turismo delle radici e offrendo un’importante occasione di confronto tra domanda e offerta”.

Il progetto valorizza le aree interne italiane nel turismo nazionale, superando le sfide di accessibilità grazie alla motivazione dei viaggiatori delle radici. “Questi turisti sono spesso attratti dai luoghi d’origine dei propri antenati, preferendo soggiorni più lunghi, tra i 7 e i 14 giorni, in località lontane dall’overtourism”.

All’evento parteciperanno anche 13 regioni italiane, 30 laboratori con 60 relatori di rilievo e 12 giornalisti e influencer esteri, “per ampliare l’eco internazionale di questo settore turistico in crescita”.