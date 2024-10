Il 18 e 19 novembre Matera ospiterà la 3’ edizione di “Roots-in”, la Borsa internazionale del Turismo delle Radici. L’evento, organizzato da Apt Basilicata in collaborazione con Enit, il Ministero degli Affari Esteri e Ita Airways, mira a promuovere il ritorno alle origini per milioni di italo-discendenti sparsi nel mondo. Un’iniziativa che nasce in un anno speciale, dedicato proprio alle “radici italiane nel mondo”.

Con numerosi progetti e iniziative, molti dei quali promossi da piccoli Comuni italiani, l’obiettivo è attrarre sul territorio nazionale quei viaggiatori che cercano di riscoprire le proprie radici familiari. Si stima infatti che nel mondo circa 80 milioni di persone, discendenti degli emigrati italiani tra fine ‘800 e ‘900, siano potenzialmente interessati a riscoprire la cultura, le tradizioni e i territori dei loro antenati.

Il tema centrale di questa edizione sarà il legame tra le radici italiane e il ‘Made in Italy’ ponendo l’accento sul contributo che gli italiani all’estero hanno offerto nel promuovere e rappresentare il prestigio e la creatività dell’Italia nel mondo. La formula della manifestazione riprende il successo delle edizioni precedenti, con un programma articolato in tre momenti chiave: un forum dedicato al confronto sulle nuove prospettive del settore, laboratori e talk con 60 esperti di rilievo, e la vera e propria borsa, che riunirà 74 buyer internazionali e 150 seller rappresentanti di 19 regioni italiane che presenteranno i propri pacchetti pensati per chi desidera intraprendere un viaggio alla scoperta del proprio passato familiare.