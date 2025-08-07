Royal Caribbean, accordo con British per i voli verso Bologna

Royal Caribbean International ha stretto una partnership con British Airways per quanto riguarda i charter che nel 2026 offriranno voli esclusivi da Belfast e Glasgow verso Bologna, per gli imbarchi dal porto di Ravenna.

Come riporta ttgmedia.com, il programma sarà attivo da maggio a ottobre. Nel 2026 Explorer of the Seas opererà partenze da Ravenna verso destinazioni in Grecia, Italia, Croazia e Adriatico. Gli agenti di viaggi inglesi potranno anche prenotare servizi come bagaglio a mano, bagaglio da stiva, parcheggio in aeroporto, accesso prioritario ai controlli di sicurezza e accesso scontato alle lounge per i propri clienti.

Le rotte charter esclusive si aggiungeranno all’offerta di voli diretti di Royal Caribbean, con partenze da Glasgow, Dublino e Manchester.