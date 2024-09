Sala, sindaco di Milano: “Tassa di soggiorno più alta? Solo per 4 e 5 stelle”

Aumento della tassa di soggiorno anche a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala non esclude questa ipotesi, ma, precisa, l’eventualità nel caso riguarderà solamente gli hotel a 4 e 5 stelle.

E’ questo uno dei punti emersi durante una diretta su Instagram incentrata proprio sul tema del turismo, durante la quale Sala ha evidenziato come non sia il caso di mettere a rischio il buon momento del settore in città, ma “è evidente che l'80% del turismo di Milano e straniero e alto spendente – ha spiegato -. Se una persona può permettersi di pagare, per esempio, 600 euro una camera, la tassa di soggiorno deve essere di 5 o di 10 euro?”.

Secondo quanto riportato da Milanotoday, il sindaco ha comunque rimandato al Governo qualsiasi decisione sull’argomento.