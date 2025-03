Salvini: “Entro il 31 marzo il decreto indennizzi per gli stabilimenti balneari”

“Entro il 31 marzo avrete le certezze che chiedete in tema di indennizzi”. Parla alla pancia degli imprenditori il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto questa mattina agli Stati Generali dell’imprenditoria balneare, convocati a Roma dal Sib Confcommercio. L’appello era stato lanciato in apertura dei lavori dal presidente del sindacato dei balneari, Antonio Capacchione.

L’indennizzo riguarda il tema del giusto riconoscimento del valore di impresa per quegli imprenditori che dovranno lasciare la propria attività se perderanno le gare previste per il rinnovo delle concessioni dalla legge Bolkestein. “La prossima settimana, l’11 marzo - ha aggiunto il Ministro - tutte le associazioni di categoria saranno invitate al Ministero per discutere la bozza di Decreto che si fonderà su un pilastro, ovvero che ai balneari uscenti venga riconosciuto il giusto indennizzo, che tenga conto degli investimenti fatti ma anche del valore commerciale che oggi esprime”, ha aggiunto il ministro.

Durante gli incontri annunciati Salvini ha promesso che si parlerà anche di rideterminazione dei canoni e della possibilità dì far lavorare anche i giovani come bagnini.