Santanchè al G20: “Turismo motore dello sviluppo economico e sociale”

“Turismo motore per lo sviluppo economico e sociale sostenibile”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, ha sottolineato la centralità del settore intervenendo al G20, a Belém, in Brasile.

La titolare del Mitur ha ribadito la necessità di una cooperazione rafforzata tra governi, settore privato e comunità locali per garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale della filiera turistica, assicurando benefici duraturi per tutti gli stakeholder. “Il Ministero del Turismo italiano - ha rimarcato - sta lavorando verso questo obiettivo attraverso il suo Piano Strategico per il Turismo e una serie di politiche e misure che affrontano gli obiettivi di sostenibilità, tenendo conto delle tendenze in evoluzione della domanda turistica e promuovendo la trasformazione dell’offerta turistica, decongestionando i flussi turistici e promuovendo destinazioni meno conosciute e forme alternative di turismo”.

Illustrando alcune delle iniziative italiane già presentate nella piattaforma G20 Turismo e obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), come il Fondo per il Turismo Sostenibile, il Fondo per i piccoli comuni e il Fondo per i cammini religiosi e il supporto al turismo montano, Santanchè ha poi posto un accento sulla formazione professionale, cruciale per affrontare le sfide future, come le transizioni verde e tecnologica. “L’Italia concorda pienamente sulla necessità di dare priorità alla formazione professionale e alla qualificazione a tutti i livelli per l’industria del turismo, allineando i programmi formativi alle esigenze del settore”, ha affermato, sottolineando che il settore “è un formidabile vettore per la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo professionale e la realizzazione personale, oltre che per l’inclusione sociale, specialmente per le donne e i giovani. Percorsi di riqualificazione e aggiornamento sono essenziali per le persone che lavorano nel turismo”.

Una nota in chiusura del suo intervento è stata dedicata al primo G7 sul Turismo, che si terrà a Firenze a novembre. “Vogliamo mantenere un forte focus politico sull’importanza cruciale del turismo come motore per la creazione di prosperità economica e sviluppo, e prepararci al futuro di questo settore. Sono certa che il lavoro del G20 sotto la guida del Brasile ci ispirerà sicuramente”, ha concluso.