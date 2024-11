Santanchè all’Assemblea Nazionale dell’Anci: “Uniamo le forze per promuovere le eccellenze italiane”

“C’è tanta voglia d’Italia nel mondo, un patrimonio unico che dobbiamo promuovere meglio, unendo le forze per raccontare al mondo le nostre eccellenze.” Questo l’appello che dalla 41ª Assemblea Nazionale dell’Anci a Torino il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, lancia ai sindaci sottolineando loro che “siete voi il cuore pulsate del Paese”.

Ribadendo come il turismo sia un settore “dirimente per le economie di quasi tutti i comuni italiani”, la titolare del Mitur ha ricordato l’importanza dei 5.600 borghi italiani, dove si produce oltre il 90% delle eccellenze eno-gastronomiche della Penisola, invitando a fare squadra per “valorizzare il nostro straordinario patrimonio e rafforzare il ruolo dell’Italia come leader mondiale del turismo”.