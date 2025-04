Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, interviene nella giornata dedicata al Made in Italy, un valore prezioso, nel quale occorre “credere di più”.

In un post su Facebook, il ministro definisce il Made Italy “un brand che incarna i valori della nostra italianità, un’emozione, un sentimento, uno stile di vita intessuto di moda e alta sartoria, design e arredamento, automotive e motorsport, arte e cultura, gusto e tradizioni, cucina, enogastronomia ed agroalimentare. Settori in cui l’Italia eccelle, vettori attrattivi irresistibili per il turismo internazionale, e che, in un contesto economico globale soggetto a fluttuazioni e dazi, possono andare incontro a momenti di difficoltà”.

“Ma c’è un altro lato del Made in Italy – prosegue il ministro -. Un patrimonio, un tesoro inestimabile, altrettanto autentico e potente, genuino e unico, e che nessun dazio potrà mai scalfire: la bellezza naturale che impreziosisce la nostra meravigliosa Penisola, da Nord a Sud, passando per le Isole. Pensiamoci: dalle montagne maestose alle spiagge dorate, dal mare cristallino ai laghi scintillanti, dagli antichi borghi aggrappati alle colline, custodi di storie e tradizioni millenarie, ai parchi e alle riserve naturali, oasi di pace dove la natura regna sovrana. È anche qui che troviamo il Made in Italy, è in questi posti che vive l’italianità, prosperando in ogni angolo della nostra nazione. Parliamo di un valore aggiunto, capace di far innamorare il mondo intero, travalicando qualsiasi confine. Non esistono dazi che possano ostacolare la bellezza di un paesaggio, il calore di un’accoglienza tipicamente italiana, l’autenticità, la bellezza, l’unicità inestimabile di un’esperienza che solo il Belpaese può regalare”.

“In un mondo sempre più globalizzato, è fondamentale valorizzare e proteggere questi luoghi. Ogni borgo, ogni montagna, ogni lago è un ambasciatore delle nostre radici, della nostra storia, della nostra cultura, racconta ciò che siamo e quel che è lo stile italiano. Un vero e proprio patrimonio, che spesso noi stessi trascuriamo o sottovalutiamo, che va difeso con orgoglio e passione. Questo Made in Italy, fatto di natura incontaminata e di bellezza autentica, è un’eredità preziosa, un tesoro eterno da tutelare e condividere con il mondo. Una ricchezza che travalica ogni ostacolo, contribuendo a rendere l’Italia la meraviglia che è agli occhi di tutti. Allora, facciamo in modo che ogni visitatore possa scoprire non solo i nostri prodotti, ma anche la bellezza dei nostri luoghi. Perché il Made in Italy è ovunque, e ogni cantuccio della nostra nazione è una testimonianza della nostra grandezza, che trascende qualsiasi limitazione e misura restrittiva. Dobbiamo solo crederci di più, tutti insieme, e farci anche noi fieri ambasciatori di questa meraviglia”.