“Il turismo congressuale italiano è in buona salute, avete fatto uno stupendo lavoro, ma non è ancora finito”. Queste le parole con cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta alla presentazione del rapporto Oice di Federcongressi&eventi.

“In Italia - ha continuato - abbiamo 1 milione 200mila stanze, ma dove sono localizzate? In poche realtà già inflazionate. Dobbiamo portare i congressi nelle zone più interne, bellissime ma meno conosciute. Questo è il focus per il futuro. Mi impegno a nome del Governo a reperire fondi per realizzare strutture adatte e di qualità”.

Il miglioramento dei servizi è il secondo impegno che Santanchè si è presa davanti gli esponenti del settore. “Continueremo a vincere se sapremo professionalizzare il personale, e anche in questo il Governo vuole essere al vostro fianco. L’obiettivo è alzare l’asticella. Non siamo un Paese di quantità, ma di qualità”.

Il ministro ha infine annunciato che, nel corso dell’ultima riunione dei consiglio d’Europa tenutasi a Varsavia, ha chiesto l’istituzione di un fondo Ue per il turismo. “Rappresenta il 10% del Pil del Vecchio Continente, è ora che Bruxelles investa anche in questo settore - ha concluso -. Abbiamo inoltre chiesto che ognuno dei 27 Paesi abbia un proprio ministro del Turismo, con o senza portafoglio. Almeno sappiamo con chi parlare”.