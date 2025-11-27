Santanchè: “I dati della stagione invernale confermano l’attrattività dell’Italia”

“I dati previsionali per la stagione invernale confermano la straordinaria vitalità e l’inarrestabile attrattività della nostra nazione nel panorama turistico internazionale”. Commenta così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, le previsioni sulla stagione invernale diffusi da Demoskopika, che vedono in aumento arrivi e presenze e la spesa turistica raggiungere i 15 miliardi di euro.

“Questi successi - continua il ministro in una nota - non arrivano per caso, ma sono il frutto della straordinaria professionalità e dedizione degli operatori del settore unita anche alla visione industriale che il Ministero ha saputo imprimere al comparto”.

“Adesso il nostro impegno primario - conclude la titolare del Mitur - è garantire che questa crescita sia omogenea in tutte le sue componenti, sviluppando ulteriori iniziative che diano priorità alla valorizzazione e alla promozione delle nostre località meno conosciute, un fattore indispensabile per il pieno equilibrio e la sostenibilità complessiva di tutta l’industria turistica nazionale”.