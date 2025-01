Santanchè: “Il decreto recensioni è in Consiglio dei Ministri”

“Vado avanti perché qui in Arabia, come altrove nel mondo, c’è sempre più voglia di Italia”. Esordisce così il ministro del Turismo Daniela Santanchè collegandosi da Jedda dove è in visita con l’Amerigo Vespucci, durante l’Albergatore Day organizzato a Roma da Federalberghi.

Via Skype il ministro ribadisce l’importanza del percorso chiuso per la professionalizzazione delle guide turistiche, ma annuncia anche che è già in Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto recensioni, la norma annunciata al G7, per combattere il fenomeno dei commenti online falsi.

Lo scoglio finale resta l’identificazione dell’autore, senza ledere il diritto di critica. “Ora si guarda al futuro - ha concluso -, dobbiamo lavorare per migliorare la formazione dei dipendenti turistici e soprattutto per la destagionalizzazione del nostro Paese”.



Roberto Saoncella