Santanchè: “Il matrimonio di Bezos vale 957 milioni”

Un ‘tesoretto’ da oltre 900 milioni di euro. Questa la stima dell’impatto economico generato dal matrimonio di Jeff Bezos a Venezia sull’economia locale. A sottolinearlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che in una nota spiega come il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez rappresenti un evento di eccezionale rilevanza per l’Italia e per Venezia, soprattutto in un momento di flessione per il turismo cittadino, che nei primi mesi del 2025 ha registrato un calo del 6,7% nei pernottamenti.

Secondo le stime dell’ufficio statistica del Ministero del Turismo elaborata su dati Jfc e dell’ufficio statistico della Regione Veneto, il matrimonio potrebbe generare un impatto economico complessivo di circa 957,3 milioni di euro, pari a quasi il 68% del fatturato turistico annuale della città. Oltre 200 gli ospiti previsti, con un indotto rilevante per l’intero sistema dell’accoglienza e dei servizi.

“Il matrimonio di Bezos è un segnale forte della crescente centralità dell’Italia nel panorama turistico internazionale - commenta il ministro -. Eventi come questo rafforzano la nostra immagine globale, generano occupazione, promuovono il territorio e attraggono nuovi flussi turistici qualificati”.

“La visibilità mediatica mondiale – prosegue Santanchè – rafforza anche il posizionamento della nostra nazione nel segmento dei matrimoni, in forte espansione, che per il 2025 prevede oltre 600 eventi già programmati. Ringrazio Jeff Bezos e tutti coloro che scelgono l’Italia come cornice per celebrare i momenti più importanti della loro vita. Ora più che mai serve abbandonare le polemiche e concentrarsi sulle opportunità. Questo non è solo un evento privato, ma un volano concreto per l’intero comparto. Venezia ha tutte le carte in regola per trasformarlo in un’occasione di rilancio e promozione”.