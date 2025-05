“Anche l’ultimo ponte di primavera, quello del Primo Maggio, fotografa le ottime condizioni del turismo italiano: almeno 10 milioni di vacanzieri, tra connazionali ed esteri, viaggeranno per l’Italia tra il 30 aprile e il 4 maggio, generando un giro d’affari superiore ai 4 miliardi di euro”. È con soddisfazione che il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta l’indagine di Cna Turismo e Commercio e quella di Coldiretti/Ixè sul movimento turistico delle prossime giornate.

A visitare l’Italia in questo arco di tempo saranno, dunque, non meno di dieci milioni di vacanzieri. Almeno sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere o extrlberghiere e i turisti internazionali saranno due milioni e mezzo, in maggior parte provenienti da Stati Uniti, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti, ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita.

“Particolarmente significative - aggiunge il ministro - le 600mila presenze attese nei 26mila agriturismi che impreziosiscono l’offerta turistica tricolore: un’ennesima testimonianza di come l’autenticità e la genuinità della tradizione enogastronomica italiana siano un fortissimo volano turistico. L’avvicinamento all’estate procede a gonfie vele”.