Santanchè: “L’Italia deve essere una destinazione per tutti, ma dobbiamo gestire i flussi”

Un’Italia per tutti. Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da TTG Italia, la Penisola “deve essere una destinazione per tutte le tasche”, perché “il turismo deve essere inclusivo e accessibile a tutti anche in termini prettamente economici”.

Quanto ai flussi e all’overtourism con cui devono fare i conti diverse destinazioni nei periodi di picco, la titolare del Mitur afferma: “Il termine overtourism non mi piace: il turismo non è mai troppo, semmai dobbiamo imparare a gestirlo meglio”.

Per Santanchè, “organizzazione dev’essere la parola chiave, ripensando il turismo come un’industria composta da diverse tipologie di turismi. Ciò - precisa - si traduce nel diversificare l’offerta favorendo la distribuzione dei flussi su tutto l’anno. E devo dire che i dati di ottobre e novembre, mesi meno canonici per il turismo, hanno registrato, lo scorso anno, incrementi rilevanti che ci indicano una sostanziale tendenza alla destagionalizzazione della domanda. Sia il tasso di saturazione delle strutture ricettive online che le prenotazioni aeree nel periodo autunnale, infatti, hanno registrato importanti aumenti. Destagionalizzare - conclude - significa rendere il turismo sempre più sostenibile per territori, economia e comunità”.