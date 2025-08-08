“Sempre più turisti scelgono i ‘mesi di spalla’, quelli tradizionalmente meno canonici”. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, risponde così sulle colonne de Il Sole 24 Ore alle cronache degli ultimi giorni, che narrano di spiagge più care e meno affollate.

Relativamente al calo presenze nelle coste della Penisola nel mese clou della stagione estiva, la titolare del Ministero del Turismo tiene a precisare che “l’estate italiana non è solo mare” e che “si registrano alti livelli di vendite anticipate anche per montagna, citta d’arte e aree interne”.

Verso la destagionalizzazione

Secondo la ministra si sta concretizzando la tanto agognata destagionalizzazione. A testimoniarlo l’andamento della domanda registrato nei primi mesi dell’estate.

“Parlare di crisi del turismo di agosto è allarmistico e fuorviante”, chiude sul quotidiano Santanchè.