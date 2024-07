Dopo 12 anni di chiusura, a causa di una frana, ha finalmente riaperto la Via dell’Amore alle Cinque Terre. L’attrazione sarà aperta esclusivamente ai residenti fino a giovedì 8 agosto, mentre l’accesso ai turisti e ai visitatori sarà possibile su prenotazione e pagamento da venerdì 9 agosto.

Il sentiero di poco più di 900 metri a picco sul mare, luogo simbolo della Liguria nel mondo, è nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

“Un gioiello senza eguali”

“La riapertura della Via dell’Amore - ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè - ha un significato importantissimo: si ricostruisce una meraviglia italiana delle Cinque Terre con una mossa che ha dimostrato il lavoro di squadra delle varie istituzioni. Io voglio ringraziare la struttura commissariale della Regione Liguria, il sindaco, il presidente del parco e tutti coloro che hanno lavorato tanto per restituire questa bellezza, non soltanto alla Liguria ma a tutta l’Italia”.

Un gioiello, aggiunge il ministro secondo quanto riportato da La Nazione, “che non ha eguali al mondo e che, grazie al lavoro dalla struttura commissariale della Regione Liguria, è adesso anche simbolo di un’Italia sostenibile che sa mettere a reddito il suo immenso tesoro naturale, culturale e paesaggistico. Proprio in questo modo, ossia valorizzando il nostro patrimonio, saremo in grado di accrescere ulteriormente il valore economico del turismo, che già oggi vale il 13% del Pil”.