Santanchè sull’AI: “Va regolamentata”

Turismo, innovazione e Intelligenza artificiale: il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, torna su questo tema e nel corso del Festival dell’economia di Trento sottolinea che questo strumento deve essere al servizio e non a sostituzione dell’uomo. “Se è impossibile fermare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, è invece opportuno puntare sulle regole. L’automazione digitale non deve quindi essere vista come una minaccia, ma come un’opportunità. Va dunque regolamentata per renderla davvero a vantaggio delle persone”.

L’aspetto delle regole si estende a un altro tema, quello del rapporto tra digitale e turismo. Le “cattive” recensioni o le critiche in malafede “sono un problema enorme, e possono decretare vita e morte di un’azienda turistica fino a casi estremi che sono accaduti e tutti si augurano non si ripetano. Per questo il Ministero ha avviato un tavolo di lavoro sul tema”.

Spazio anche all’aggiornamento sullo sviluppo del portale ufficiale Italia.it. Nel ricordare che già oltre 28 mila imprese sono salite a bordo del Tdh, superando il target delle 20 mila previste entro il 30 giugno, Santanchè ha sottolineato che l’obiettivo è farne non solo una vetrina ma un hub vero e proprio di servizi di qualità.