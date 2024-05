Santanchè: “Turismo record grazie al lavoro di squadra”

“Numeri record frutto del lavoro di squadra”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commenta gli ultimi dati forniti da Confindustria sull’economia italiana e sull’incidenza della filiera turistica.

“Le cassandre sono servite - continua la titolare del Mitur in una nota -: l’economia italiana continua a crescere, con il Pil che nel primo trimestre del 2024 aumenta dello 0,3% sullo scorso anno, trainato da un turismo con numeri da record”.

Per Santanchè “i dati di Confindustria certificano, ancora una volta, l’importanza del comparto turistico per la crescita dell’economia nazionale. Un comparto che nel bimestre gennaio-febbraio ha visto la spesa corrente della componente straniera crescere del 20% sul 2023, già anno record. Numeri straordinari, che testimoniano l’efficacia del lavoro di squadra tra governo e imprese e la bontà delle misure messe in campo dal ministero. Gli investimenti e le politiche che stiamo adottando in tema di sostenibilità, destagionalizzazione, qualità delle strutture ricettive, digitalizzazione, lavoro e formazione - precisa -, serviranno a rendere il settore sempre più stabile e centrale nel progresso socioeconomico della Nazione. Il G7 Turismo servirà a dare il giusto riconoscimento a un settore così dinamico e vitale per il benessere della nostra società”.