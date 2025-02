Santanchè: “Via Francigena sempre più internazionale”

Cresce l’attrattività della Via Francigena. Le ultime stime diffuse da Aevf (Associazione Europea Vie Francigene) rivelano che il percorso ha riscosso particolarmente successo nella stagione 2024.

L’87% dei pellegrini ha percorso il cammino a piedi, mentre vi è stato un leggero calo ciclo-viaggiatori (13%).

I pellegrini italiani hanno rappresentato il gruppo più numeroso (70,7%), ma numerosi sono stati anche i pellegrini provenienti da Francia, Usa, Uk e Paesi Bassi. Segno, per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che “la Via Francigena è sempre più internazionale. Sono 50 le nazioni di provenienza dei pellegrini – di cui tantissimi, oltre il 20%, giovani under 25 – che, nel 2024, hanno percorso il principale percorso religioso italiano, per ragioni che spaziano dalla spiritualità alla condivisione di esperienze, passando per il fascino senza tempo esercitato dal patrimonio culturale e dalle attrazioni turistiche della nostra splendida Penisola”.

Sebbene aprile rimanga il mese preferito per iniziare il cammino (26%), nel 2024, diversamente dal 2023, i flussi si sono distribuiti lungo l’intero anno. “Lo scorso anno ci ha confermato la funzione destagionalizzante dei cammini, con partenze ancora più distribuite lungo i dodici mesi e aprile come mese preferito - rimanca Santanché -. Il Ministero del Turismo continuerà a sostenere questo importantissimo segmento, come già fatto finora, sia con appositi fondi e risorse che attraverso accordi e protocolli d’intesa, per un comparto che sia maggiormente competitivo, virtuoso e sostenibile”.