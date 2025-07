Se da una parte la Sardegna si conferma la meta regina in Italia per le vacanze da 7 giorni o più secondo gli ultimi rilevamenti dell’Osservatorio turismo di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, raggiungere l’isola nelle settimane di punta in agosto sembra avere ormai costi di gran lunga sopra la media. Sia che si tratti di voli, low cost e non, sia che si tratti di traghetti.

Le cifre

Secondo un’analisi effettuata dal quotidiano La Nuova Sardegna sulla base di diverse simulazioni, emerge come per una famiglia di 4 persone i costi superano nettamente i mille euro, indipendentemente dall’aeroporto di arrivo e da quello di partenza. Tra gli esempi portati, un volo Ryanair da Milano ad Alghero con anche bagaglio in stiva nella settimana tra il 15 e il 22 agosto arriva a costare quasi 1.400 euro. Ma le cose non sembrano cambiare anche cambiando vettore di riferimento, con i costi che lievitano in particolare proprio per la voce dei bagagli, necessari per chi vuole trascorrere una settimana sull’isola.

Anche chi viaggia via mare nelle settimane centrali di agosto deve mettere in conto un esborso importante se non si è prenotato il viaggio con largo anticipo, con il top nella tratta Civitavecchia-Olbia, dove una famiglia di 4 persone con auto e cabina può arrivare a costare 1.700 euro.