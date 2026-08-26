Sardegna, boom di settembre: prenotazioni a +16,2%

La Sardegna allarga la stagione. Le prenotazioni per il mese di settembre crescono infatti del 16,2% rispetto a un anno fa, con un’accelerazione molto più marcata rispetto a quella registrata a luglio, quando la crescita si era attestata al 6,5%.

Come riporta lanuovasardegna.it, si tratta di un quadro complesso da decifrare, come ha sottolineato anche l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, perché nell’andamento del 2026 si sono sommati diversi fattori. Ma quello che è chiaro è che la domanda sembra spostarsi oltre l’altissima stagione, ovvero luglio e agosto.

Tra i fattori positivi precisati dall’assessore, la questione della sicurezza: la Sardegna, rispetto ad altri competitor del Mediterraneo, viene percepita come una destinazione sicura e ‘stabile’. A pesare in negativo sono i costi del carburante per gli aerei, che aumentano inevitabilmente il prezzo del viaggio.