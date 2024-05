Sardegna, le piccole imprese al centro del progetto ‘So.La.Re’

L’assessore al Lavoro della regione Sardegna Desirè Manca ha presentato ‘So.La.Re’, nuova misura di sostegno all’occupazione nella filiera turistica.

Si tratta di una misura affine a quella proposta da Solinas con il nome di ‘Destinazione Sardegna Lavoro’, all’interno della quale sono state tuttavia isnerite alcune novità.

Nel 2024, a disposizione delle imprese della filiera ci sono 37,8 milioni di euro (20 milioni di fondi Fse, i restanti regionali) divisi per due categoria: le grandi imprese, cui sono destinati 4 milioni, le medie, piccole e micro imprese a cui è destinata la fetta più grande, 33,8 milioni. L’obiettivo è creare 15mila posti di lavoro per under 35, disoccupati e donne, andando a coprire fra il 30% e il 40% delle spese sostenute dalle aziende.

Manca, come riporta l’Unione Sarda, sottolinea la scelta ‘politica’ di dare più attenzione alle piccole imprese. Altra novità è la tempistica: “l’avviso 2024 sarà pubblicato entro maggio per agevolare gli operatori, non a fine stagione come nelle precedenti misure”.

Modifiche anche ai massimali, per poter concedere il finanziamento a più imprese: 300mila per le grandi e massimo 150mila per le altre, anche perché “in passato la percentuale di aziende finanziate a fronte delle richiedenti è stato solo del 38%”.

Cambiano anche i mesi di copertura dell’incentivo: per le piccole imprese sarà riconosciuto l’intero arco dei mesi tra marzo e dicembre, per i grandi operatori il periodo esclude i mesi di luglio e agosto.

Resta il click day, un nodo che Manca vuole sciogliere ma che per il momento continuerà ad essere il metodo utilizzato: “Se riusciremo a individuare un’alternativa valida la seguiremo”.