Sardegna, otto milioni di investimento per il Capodanno

Otto milioni di investimento per una stima di circa 200mila persone. Queste le cifre del Capodanno in Sardegna. Sulla grossa somma investita dall’isola 3,5 milioni di fondi sono regionali, in prospettiva di un ricco palinsesto di eventi per la notte di san Silvestro.

Partita anche una campagna promozionale dal titolo “Sardegna tutta un’altra musica” sul web, nelle sale cinematografiche e in tv. Diciotto gli eventi previsti in altrettante località tra cui Alghero, che celebrerà la 30esima edizione del Cap d’Any ospitando tre grandi eventi: il 29 dicembre il concerto di Raf, il 30 Kid Yugi e Low-Red e gran finale il 31 con Gabry Ponte. Arzachena ospiterà il concerto di Achille Lauro, a Oristano ci sarà Fedez mentre a Cagliari Giusy Ferreri con Miss Keta e Mimi Caruso. A Castelsardo sarà la volta di J-Ax, a Olbia Marco Mengoni e il rapper milanese Lazza, mentre Sassari ospiterà Max Pezzali.