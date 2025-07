Mentre iniziano i primi esodi estivi, si apre un altro mese di scioperi. Il bollettino del Ministero dei Trasporti di luglio prevede una serie di agitazioni che interesseranno i servizi pubblici locali delle principali destinazioni della bella stagione, nonché i trasporti ferroviari e aerei.

La prima data da appuntare è il 5 luglio. Chi si troverà in vacanza in Sardegna potrà trovare difficile spostarsi con i mezzi pubblici, a causa dello sciopero del personale Arst. L’agitazione, indetta dal sindacato O.r.s.a., interesserà le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Inizierà invece alle 21 di lunedì 7 luglio e si protrarrà fino alle 18 di martedì 8 luglio lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dalle sigle Cub trasporti e Sgb.

Il 10 luglio sarà la volta del trasporto aereo. Diverse agitazioni, indette su scala nazionale e locale, potranno condizionare l’operatività degli aeroporti della Penisola. A incrociare le braccia su scala nazionale, per 24 ore, il personale Swissport e easyJet.

Lunedì 14 luglio possibili disagi per chi soggiornerà in Sicilia: si fermeranno per 4 ore, dalle 9 alle 13:30, i servizi locali di Autolinee Russo Palermo, Segesta Autolinee Palermo, ed Etna Trasporti Catania.

Il 21 luglio incrocerà le braccia per 23 ore il personale Trenitalia di stanza in Piemonte e Valle d’Aosta. Mentre il 26 luglio nuove agitazioni interesseranno il trasporto aereo per 4 ore, dalle 13 alle 17, per uno sciopero indetto da Cub Trasporti.