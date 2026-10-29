Sciopero del 30 ottobre, Salvini precetta. Trenitalia e Trenord: “Circolazione regolare”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nella serata di ieri mercoledì 28 ottobre, ha precettato lo sciopero del settore dei trasporti previsto per domani, venerdì 30 ottobre, in concomitanza con l’agitazione generale.

Come riporta corriere.it, il ministro ha firmato un’ordinanza con cui chiede a trasporto pubblico locale, aereo, taxi, ferroviario, marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale “interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti, il differimento ad altra data” della protesta. “Un ordine sbagliato e illegittimo, al quale disobbediamo”.

In definitiva, lo sciopero ci sarà, ma in alcuni casi è stato limitato. Come riporta ancora il sito del quotidiano, Trenitalia e Trenord hanno annunciato che la circolazione sarà regolare, senza le interruzioni annunciate. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale gli orari e le tratte garantite variano a seconda della città.