Fine settimana complicato per chi dovrà mettersi in viaggio. Lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali Cub, Usb, Sgb, Cobas e Usi-Cit per venerdì 28 novembre interesserà anche il settore dei trasporti, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e aerea.

Per limitare i disagi ai passeggeri in partenza dagli scali italiani l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti, consultabile a questo link.

Per chi dovrà spostarsi usando i mezzi su rotaia Trenitalia informa che dalle 21 di giovedì 27 alle 21 di venerdì 28 novembre 2025 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni; e che modifiche ai servizi di percorrenza potranno verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione sindacale.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili qui. Per quanto riguarda il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco completo dei servizi garantiti regione per regione è pubblicato qui

A questo link è invece disponibile la lista dei servizi garantiti di Italo.

Le agitazioni potranno avere ripercussioni anche sui servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza di Trenord. In una nota, la società fa sapere che giovedì 27 novembre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei ‘Servizi Minimi Garantiti’.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti servizi sostituitivi: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto’ (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni saranno consultabili sull’app Trenord.