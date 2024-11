Sciopero generale, il Foreign Office mette in guardia i britannici in viaggio verso l’Italia

In vista dello sciopero generale del 29 novembre, il Foreign Office mette in guardia i britannici in viaggio verso l’Italia. L’ufficio degli esteri Uk ha avvisato i viaggiatori sulla possibilità di potersi imbattere in disagi e interruzioni dei collegamenti da e verso la Penisola durante l’agitazione.

In una nota, riportata da Travel Mole, il Foreign & Commonwealth Office ha scritto: “È previsto uno sciopero generale nazionale per il 29 novembre. Se devi recarti in Italia in questa data, verifica con il tuo fornitore di servizi di viaggio se potresti essere interessato”.

Fco segnala in particolare possibili disagi negli aeroporti di Roma, Milano e Catania, ma anche per quanto riguarda i collegamenti interni al Paese. Su questo fronte, nella giornata di ieri è stata disposta l’esclusione dalle agitazioni del trasporto ferroviario.