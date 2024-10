Sciopero nazionale del trasporto pubblico venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre sarà una giornata difficile per spostarsi nelle città, comprese quelle più frequentate dai turisti.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno infatti indetto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale. La protesta, come riporta ilsole24ore.com, è stata indetta per sollecitare il rinnovo del contratto di settore.

Intanto nella giornata di oggi cittadini di Roma e visitatori della Città Eterna hanno dovuto fare i conti con uno sciopero indetto da Usb lavoro privato e Orsa.