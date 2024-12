Scoprire l’Italia in bicicletta, il Mitur lancia ‘le vie del BIKE’

Una guida per scoprire l’Italia in bicicletta. Nasce ‘le vie del BIKE’, progetto editoriale nato nell’ambito del programma del Ministero del Turismo ‘Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi’.

Curata dalla Regione Marche, in qualità di regione capofila per la promozione del ‘Turismo Attivo’, la guida è il risultato di una mappatura degli itinerari cicloturistici di tutta la Penisola e si pone come obiettivo quello di promuovere anche in vacanza attività sportive all’aria aperta, indicando le ciclovie e le piste ciclabili più belle e anche quelle meno note di ogni regione, valorizzando, al contempo, il patrimonio paesaggistico, culturale e storico ed enogastronomico del Paese.

All’interno della pubblicazione è perciò presente una selezione di itinerari cicloturistici curati da Mauro Fumagalli, guida esperta che ha pedalato e verificato ogni percorso. La guida include nel dettaglio: 57 ciclovie on QrCode per scaricare le tracce GPX dei percorsi; 57 schede descrittive di itinerari unici con informazioni dettagliate; 140 punti d’interesse da scoprire lungo i percorsi cicloturistici.

‘le vie del BIKE’ è disponibile in formato cartaceo. Al suo interno i QR Code permettono di scaricare le tracce GPX di tutti gli itinerari. Nei prossimi mesi su italia.it saranno disponibili anche le tracce GPX da scaricare gratuitamente.