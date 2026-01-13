Scosse di terremoto in Emilia Romagna: circolazione ferroviaria in graduale ripresa

È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulle linee Bologna-Ancona, Rimini-Ferrara e Bologna-Ravenna, dopo le due scosse sismiche di magnitudo 4 e 4.5 che si sono verificate in tarda mattinata in Emilia Romagna.

I movimenti tellurici hanno interessato le province di Forlì-Cesena e Ravenna, comportando la sospensione temporanea di alcuni servizi ferroviari.

Secondo quanto riferisce Trenitalia sul portale Infomobilità, dalle 12:20, in seguito alle verifiche tecniche sulla linea, le corse stanno riprendendo con regolarità. Permangono, invece, sospese le linee Faenza-Ravenna via Granarolo e via Lugo; e Firenze-Faenza via Borgo San Lorenzo.

A causa delle scosse, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti; e i servizi regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

È possibile consultare l’elenco dei treni interessati dai ritardi e le modifiche ai percorsi a questo link.