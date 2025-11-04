Sea Milan Airports sigla la partnership con Milano Cortina 2026

Sea Milan Airports è Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La società di gestione degli scali di Malpensa e Linate ha siglato un partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 che ufficializza l’alleanza in vista dell’evento.

“La sigla della partnership - si legge in una nota di congiunta di Sea e della Fondazione - si colloca a tre mesi dall’inizio dell’evento e conferma il ruolo degli aeroporti milanesi come uno dei punti di riferimento per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese”.

Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026, ha commentato: “Gli aeroporti lombardi rappresentano uno dei primi punti di incontro con l’atmosfera dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La loro posizione strategica e la loro capacità di gestire flussi complessi costituiranno un contributo fondamentale al successo dell’evento”. Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea, ha aggiunto: £Questo evento conferma ulteriormente il ruolo strategico dei nostri aeroporti, accompagnando Milano verso un appuntamento sportivo internazionale di straordinaria rilevanza”.